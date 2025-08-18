Выставка сибирских художников в рамках Поздеев Фест. Участники выставки — художники из разных регионов и с разным творческим опытом — проводят «пересборку» визуальных кодов, образов и художественных стратегий, унаследованных от Поздеева и его эпохи. Также в рамках фестиваля и выставки пройдет аукцион представленных работ. О выставке: «Пересборка» — проект о живом диалоге с наследием Андрея Поздеева, о том, как искусство становится способом постоянной реконструкции себя и мира. Андрей Поздеев — не только символ сибирской живописи, но и источник вдохновения для нескольких поколений художников. Его свободная, эмоциональная, интуитивная живопись сегодня становится отправной точкой для переосмысления и нового разговора о современном искусстве. Выставка будет проходить до 22 августа, а 23 августа в 20:00 состоится аукцион. Среди участников — Анастасия Безвершук, Виктор Сачивко, Дамир Муратов, Ринат Волигамси, Элина Гусарова, Александр Мортаев, Наташа Шалина, Александр Гребенщиков, Алина Долбилина. Заказать экскурсию по выставке можно по номеру телефона +7 (916) 999-69-49