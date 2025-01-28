Команда постановщиков во главе с режиссером Юрием Цехановским подготовила интереснейший материал, который заставит тебя не только подумать о насущных темах, но и немного понервничать. Поэтому будь начеку и хорошенько приглядывайся к каждому герою постановки. Чувства, мысли, думы — всё это нужно рассматривать под микроскопом. Каждый, кто считает, что знает творчество Николая Гоголя от «а» до «я», с лёгкостью перескажет фабулу повести «Вий». Но в театре всех ждёт сюрприз — авторское прочтение истории, где главной станет линия взаимоотношений Панночки и Хомы. После долгих обсуждений характеры персонажей нашли своё отражение в музыке. У каждого героя появился свой лейтмотив, своя, порой, непростая тема. Например, Панночка одновременно может быть и лиричной, и страшной, и загадочной. В какой-то момент зрителю наверняка покажется, что он находится на концерте рок-группы, но нет, это Музыкальный театр, который приглашает в гости зрителей, открытых для экспериментов. Здесь некогда оценивать действие широким взором – любое движение чувств героев как на ладони. Увидеть каждую деталь сценографии, заметить каждый луч прожектора и прочувствовать каждый взгляд артистов— здесь важно успеть всё.