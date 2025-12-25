Оранжерея Лопухова
Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
В галерее креативного пространства состоится открытие выставки «Оранжерея Лопухова» художника Юры Адомейко. Художник исследует трансформации материального и духовного, человеческого и природного с помощью растительных образов и метафор, а зритель за счёт тотальности инсталляции оказывается вовлечен в это исследование. Можно ли стать частью природы, не растворившись в ней до полного исчезновения? Новая экспозиция пытается ответить на этот вопрос, и ответы у каждого из зрителей получатся очень разными. Выставка продолжает идею прошлого проекта Юрия Адомейко: «Коридор Зингевича», но в этот раз художник дает зрителям больше объяснений — их можно будет найти в зине, который станет частью экспозиции. На вернисаже пройдёт экскурсия от куратора выставки Анны Андреевой. Вход свободный.
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