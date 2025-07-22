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  1. Красноярск
  2. События

Open-talk: современное искусство

Круги, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Что происходит в современном арт-мире? Обсуди это с Зоей Zalivon — художницей, трендсеттером и арт-продюсеркой. — Главные события на арт-сценах мира, России и Красноярска — Как локальное творчество становится глобальным — Как «читать» современное искусство и находить в нём смыслы 22 июля в формате открытого диалога будешь делиться мыслями, задавать вопросы и много обсуждать.

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