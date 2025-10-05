Современное искусство предлагает зрителям множество стилей, направлений и тем. Никто уже не удивляется авторам-женщинам на выставках, биеннале, в галереях и музеях. Тем интереснее понять, что из себя представляет женское искусство сейчас — какие темы поднимают, какие формы самовыражения выбирают художницы в 21 веке. На лекции ты обратишь внимание на перфомансы Марины Абрамович, которые переосмысляют границы тела и духа, арт-инсталляции «королевы точек» Яёи Кусамы, одной из главных представительниц стрит-арта Мисс Ван и фотографии Синди Шерман, а также на работы цифровых художниц Беатрис Кортес, Кристы Ким. Лекция завершится циклом знакомства с творчеством некоторых современных красноярских художниц. Лекцию читает Дарья Пчелкина, кандидат культурологии, преподаватель истории искусства.