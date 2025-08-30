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Нехудожники

Квартире академика, улица Академгородок, 66

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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Неспешный осенний арт-завтрак. Их жизни — смесь вдохновения, риска и трагедий. Их главная страсть — искусство. На лекции с Мариной ты посмотришь на прекрасную эпоху русского модерна под другим углом — со стороны тех, кто это искусство обожал и помогал творцам самыми разными способами. Как картины импрессионистов и постимпрессионистов оказались в музеях, где в Подмосковье расположен рай для художников, как все дружно искали вдохновение в древнерусском искусстве и ремёслах, а один амбициозный человек и вовсе вызвал в Европе помешательство на всём «а ля русс». Арт-завтрак будет дополнен беседами, вкусным авторским меню и профессиональными фото на память. Это будет красивое утро субботы с настроением туманов, вдохновений и раздумий и тёплым чаепитием. Стоимость билета на арт-завтрак— 2000? (для уютного свидания с собой) Стоимость парного билета — 3500? (для свидания с любимыми и друзьями) Забронировать место можно по кнопке выше через ВК.

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