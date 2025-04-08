«CABARET», в постановке которого приняли участие солисты московских мюзиклов. В главных ролях артисты, которые исполняли ведущие партии в известных московских мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Норд-Ост», «12 стульев», «Чикаго». В основе сюжета пьеса Джона Ван Друтена «Я — камера». Главные герои — 19-летняя артистка кабаре Салли Боулз и молодой американский писатель Клифф Брэдшоу. Мюзикл рассказывает о событиях, которые происходят в Берлине в 30-е годы, накануне Второй мировой войны, о моральном разложении общества, о приходе к власти фашизма и о рождении нацизма. Cabaret впервые был поставлен в 1966 году на Бродвее. Он стал обладателем награды Tony Awards в номинации «Лучший мюзикл». Постановка завоевала восемь «Оскаров», три «Золотых глобуса», четыре премии Национального совета кинокритиков США.