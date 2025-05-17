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Музейная ночь «Просвет»
площадь Мира, 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Большой фестиваль, который объединяет выставки, перформативное искусство, музыку, театр, коммуникацию и образовательные форматы на 5 этажах музея в течение 6 часов. 42-я Музейная ночь зажжет свет, вырывающий из анабиоза неопределенности и рождающий надежду на завтра. Свет прожектора, обрушивающийся на сцену. Свет, показывающий мир с разных ракурсов. Свет, делающий видимыми произведения искусства и посетителей. Не путать с «Ночью музеев» и «Ночью искусств»! Изначально проект «Музейная ночь» был осуществлен в Берлине в 1997 году. В России первым последователем стал Красноярский музейный центр, в 2002 году он впервые предложил посетить музей ночью. С тех пор дважды в год в музее проходят Музейные ночи — весной и осенью, каждая посвящена какой-то теме. Подборная программа: https://mira1.ru/events/muzeynaya-noch-prosvet
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