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Про событие
Маркет современного искусства. Что тебя жд`т? • Можно будет купить искусство — красноярское и не только — в подарок к Новому году. Себе или близкому, большую картину или открыточку на память • Можно будет познакомиться с современными художниками • Ещё гостей ждут мастер-классы и лекции Даты: 19 декабря с 17:00 до 21:00 20 декабря с 12:00 до 20:00 21 декабря с 12:00 до 20:00 Программу лекций и мастер-класс будут выкладывать в ВК: https://vk.com/mesto_market
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