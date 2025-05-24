Мастер-класс для тех, кто хочет создать для себя идеальный аромат. Под руководством профи создашь свой первый авторский парфюм и погрузишься в мир ароматов. Научиться быть парфюмером гораздо сложнее, чем рисовать, потому как цветов в палитре всего 7, а запахов миллион. Творить будешь из натуральных эфирных масел, из которых нужно выбрать сначала сердечную ноту - самый сильный базовый аромат, дальше нижнюю ноту и затем завершающую верхнюю. На мастер-классе ты создашь своё собственное неповторимое сочетание ароматов, прослушаете порядка 50 эфирных масел и соберёшь их в самые настоящие духи. Все материалы включены. Максимальное количество участников 5 человек (запись и предоплата обязательны). Запись по номеру 8-983-611-06-55 или запишитесь онлайн. Стоимость на персону: Участие + 2 парфюма (по 10 мл) - 2500 Участие + 3 парфюма (по 10 мл) - 3000 Участие + 4 парфюма (по 10 мл) - 3500 Участие + 5 парфюмов (по 10 мл) - 4000