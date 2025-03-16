Слово «бенто» с японского языка переводится как «уютный», «удобный». В Японии этим словом называют коробки, в которых продают еду на вынос. Обычно они имеют квадратную форму и рассчитаны на одного человека, так что и тортик предполагается небольшой. Сборка и украшение торта — это не только весело, но и способ снять стресс и порадовать себя. Здесь ты сможешь найти новых друзей и единомышленников: атмосфера на мастер-классах помогает расслабиться и открыться для общения. А в конце мероприятия унесёшь домой сладкий подарок: упакуешь свой торт и удивишь близких или сохранишь этот момент для себя. Вкусы на выбор: - Сникерс: на бисквитных коржах с начинкой из крем-чиза и соленой карамели - Тропический: на бисквитных коржах с начинкой из пюре манго