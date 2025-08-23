Открытие нового арт-пространства в здании бывшего хлебозавода. Программа открытия: 12:00 — Экскурсия по «Хлебозаводу» от создателей пространства 13:00 — Лекция о хлебе 12:00-20:00 — На территории рядом с арт-пространством будет представлена инсталляция «Сибирский двор начала 20 века» с подлинными артефактами 12:00-20:00 — Маркет, посвященный хлебу Вход свободный.