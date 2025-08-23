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Лето на «Хлебозаводе»

улица Ломоносова, 50/1

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Бесплатно
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Про событие

Открытие нового арт-пространства в здании бывшего хлебозавода. Программа открытия: 12:00 — Экскурсия по «Хлебозаводу» от создателей пространства 13:00 — Лекция о хлебе 12:00-20:00 — На территории рядом с арт-пространством будет представлена инсталляция «Сибирский двор начала 20 века» с подлинными артефактами 12:00-20:00 — Маркет, посвященный хлебу Вход свободный.

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