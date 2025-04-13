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Курс художественных практик «Импровизация»

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Курс художественных практик «Импровизация» предназначен для тех, кто интересуется современным искусством и готов к экспериментам. Он подходит для всех, кто хочет попробовать себя в импровизации, познакомиться с новыми художественными техниками и найти новые способы самовыражения. Уровень подготовки не имеет значения. Чему научатся участники курса: - Овладеют различными изобразительными приёмами, такими, как рисование безотрывной линией, ассабляж, литография. - Исследуют стили и направления современного искусства. - Поэкспериментируют с различными материалами: с тканью, шпатлевкой, пеноплексом, текстурной пастой. - Освоят экспрессивное искусство: изучат способы выражения эмоций, настроения и идей через рисунок без предварительной подготовки. - Поэкспериментируют с цветом: рассмотрят цветовые ассоциации, как характер цвета влияет на изображаемый объект. - Курс поможет раскрыть художественный потенциал участников, научит доверять своей интуиции и создавать необычные арт-объекты. Педагоги: Олеся Беляева — преподаватель художественно-эстетических дисциплин, заведующая Школой современного искусства Музейного центра «Площадь Мира»; Дарья Рябченко — преподаватель художественно-эстетических дисциплин Школы современного искусства Музейного центра «Площадь Мира», преподаватель Новой художественной школы им. А. Г. Поздеева, театральный художник; Мария Кузнецова — преподаватель художественно-эстетических дисциплин, художник-ательерист сада-школы «Реджио Маяк». Занятия проходят каждую неделю по воскресеньям в 13:00.

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