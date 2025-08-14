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Красноярск: сквозь время

площадь Мира, 1Г

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4500₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

«Голос внутри» – это эмоциональные и наполненные смыслом иммерсивные прогулки, концерты на закате и аудио-перфомансы, где гости становятся главными участниками разворачивающихся событий. Прогулки для тех, кто впервые в Красноярске и тех, кто уже давно живет на берегу Енисея. Иммерсивная театрализованная прогулка по Красноярску - это исторические факты, который могли быть вам неизвестны, эмоциональный опыт от нового прочтения города и эмоции от современного формата досуга. Расписание мероприятий по кнопке «Купить билет».

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