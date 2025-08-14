«Голос внутри» – это эмоциональные и наполненные смыслом иммерсивные прогулки, концерты на закате и аудио-перфомансы, где гости становятся главными участниками разворачивающихся событий. Прогулки для тех, кто впервые в Красноярске и тех, кто уже давно живет на берегу Енисея. Иммерсивная театрализованная прогулка по Красноярску - это исторические факты, который могли быть вам неизвестны, эмоциональный опыт от нового прочтения города и эмоции от современного формата досуга. Расписание мероприятий по кнопке «Купить билет».