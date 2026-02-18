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  1. Красноярск
  2. События

Королева красоты

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

Читка пьесы культового британского режиссёра и сценариста Мартина МакДонаха «Королева красоты из Линейна» от театра «Вспышка» и объединения «Театральный круг». О пьесе: Маленький забытый Богом городок на западе Ирландии. Мать и дочь, живущие на отшибе. Коровы, курицы, взаимное раздражение и желание уехать хоть куда-нибудь. Случайный вечер с возлюбленным из прошлого даёт шанс изменить жизнь. Но что делать, если родная мать мешает твоему счастью? «Королева красоты из Линейна» — остросюжетная трагедия с элементами чёрного юмора и семейной драмы. Читают актеры четырёх красноярских театров, режиссёр — Даниил Кабалин.

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