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  1. Красноярск
  2. События

Коллажная встреча

Круги, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллажная встреча с Зоей Zalivon — художницей, трендсеттером и арт-продюсеркой! Зоя познакомит тебя с техникой, покажет примеры и научит соединять разные текстуры. А мы создадим композиции из журналов, газет, сухоцветов и стикеров — каждая деталь может стать частью чего-то интересного! Все материалы будут предоставлены, но при желании ты можешь принести что-то с собой — фотографии, вырезки или другие памятные мелочи, которые ты хочешь сохранить.

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