Коллажная встреча с Зоей Zalivon — художницей, трендсеттером и арт-продюсеркой! Зоя познакомит тебя с техникой, покажет примеры и научит соединять разные текстуры. А мы создадим композиции из журналов, газет, сухоцветов и стикеров — каждая деталь может стать частью чего-то интересного! Все материалы будут предоставлены, но при желании ты можешь принести что-то с собой — фотографии, вырезки или другие памятные мелочи, которые ты хочешь сохранить.