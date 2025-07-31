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Про событие
Коллажная встреча с Зоей Zalivon — художницей, трендсеттером и арт-продюсеркой! Зоя познакомит тебя с техникой, покажет примеры и научит соединять разные текстуры. А мы создадим композиции из журналов, газет, сухоцветов и стикеров — каждая деталь может стать частью чего-то интересного! Все материалы будут предоставлены, но при желании ты можешь принести что-то с собой — фотографии, вырезки или другие памятные мелочи, которые ты хочешь сохранить.
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