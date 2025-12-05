Евгений Кондратьев — один из самых оригинальных и безбашенных авторов «параллельного кино» — то ли актёр, то ли медиум, то ли вечный скиталец. Спиритический продолжатель техники бескамерной анимации и скретчинга, автор уникальных конструкций кинокамер. Чаще всего Евгения Кондратьева вспоминают как «нового дикого» художника, участника движения некрореализм, близкого приятеля и друга Евгения Юфита, братьев Алейниковых, резидента сквота ленинградских художников на Пушкинской-10. Свой творческий путь Евгений Кондратьев начал в Хакасии в начале 1980-х как автор киноафиш, где он сблизился с местными художниками-этнофутуристами и сюрреалистами. Сибирские короткометражные фильмы Евгения Кондратьева можно отнести к экспериментальному абстрактному кино и назвать «сибирским киноавангардом». Дополнят показ фильмы современных авторов, снятые на 8-мм киноплёнку. Программа показа — Провинциальная жизнь (1982, 12 мин., 16 мм, Хакасия) — Путешествие (1993, 3 мин., 16 мм, Хакасия) — Каменный ветер (1995, 20 мин., 16 мм, Хакасия) — Грёзы (1988, 12 мин., 16 мм, Хакасия) — Капли остаются на деревьях (1989, 14 мин., 16 мм, Хакасия) — Дебилограмма Ниренбурга #25 (2025, 9 минут, 8 мм, реж. т/о Жупе-Заба) — Проспект космонавтов (2025, 5 минут, 8 мм, реж. Ира Дмитриева, Евгений Кондратьев) Ведущая: Ирина Дмитриева, аспирант-киновед ВГИКа, автор киножурнала «Сеанс» и журнала «Нож», исследователь экспериментального и параллельного кино