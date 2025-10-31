Творческий мастер-класс, где ты освоишь уникальную технику создания картин из эпоксидной смолы — Resin Ocean. В программе: — Основы работы с эпоксидной смолой: подготовка, смешивание, безопасность — Использование цветных пигментов и добавок для создания эффектов волн, пены и прозрачной воды — Техники нанесения слоев для достижения многомерности и реалистичности — Советы по дизайну композиции и выбору палитры — Финальная обработка и уход за готовой картиной. Результат — красивая интерьерная картина, которая станет стильным акцентом в твоём доме или уникальным подарком.