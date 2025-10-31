Картины эпоксидной смолой
проспект Мира, 94
Начало:
Завершение:
от 2950₽ до 3450₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Творческий мастер-класс, где ты освоишь уникальную технику создания картин из эпоксидной смолы — Resin Ocean. В программе: — Основы работы с эпоксидной смолой: подготовка, смешивание, безопасность — Использование цветных пигментов и добавок для создания эффектов волн, пены и прозрачной воды — Техники нанесения слоев для достижения многомерности и реалистичности — Советы по дизайну композиции и выбору палитры — Финальная обработка и уход за готовой картиной. Результат — красивая интерьерная картина, которая станет стильным акцентом в твоём доме или уникальным подарком.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи