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  1. Красноярск
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Картины эпоксидной смолой

Арт-дом «Суть Вещей»
проспект Мира, 94

Начало:

Завершение:

от 2950₽ до 3450₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Творческий мастер-класс, где ты освоишь уникальную технику создания картин из эпоксидной смолы — Resin Ocean. В программе: — Основы работы с эпоксидной смолой: подготовка, смешивание, безопасность — Использование цветных пигментов и добавок для создания эффектов волн, пены и прозрачной воды — Техники нанесения слоев для достижения многомерности и реалистичности — Советы по дизайну композиции и выбору палитры — Финальная обработка и уход за готовой картиной. Результат — красивая интерьерная картина, которая станет стильным акцентом в твоём доме или уникальным подарком.

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