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  1. Красноярск
  2. События

Кандинский. Делоне. Мондриан. Сквозь время

Тамбурин, проспект Мира, 25

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Спектакли
Необычное

Про событие

Знаешь ли ты фамилии этих живописцев? Возможно, да, возможно, что-то слышали, а возможно и не знаешь совсем. На самом деле, их работы окружают в повседневной жизни, находя отражение в дизайне, моде или рекламе. Тебя приглашают на встречу, где с помощью специалиста в сфере моды, Натальи Самариной, а также театрально-интерактивных инструментов ты сможешь узнать о жизни и творчестве этих людей. Для кого это событие: 1. Для тех, кто любит и ценит искусство, стремится узнавать новое. 2. Для тех, кто мало знает об искусстве и хотел бы познакомиться чуть ближе с тремя великими живописцами-абстракционистами. 3. Для тех, для кого поход в бар — это тоже культурное событие. 4. Для тех, кто готов не только смотреть, но и взаимодействовать.

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