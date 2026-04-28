Знаешь ли ты фамилии этих живописцев? Возможно, да, возможно, что-то слышали, а возможно и не знаешь совсем. На самом деле, их работы окружают в повседневной жизни, находя отражение в дизайне, моде или рекламе. Тебя приглашают на встречу, где с помощью специалиста в сфере моды, Натальи Самариной, а также театрально-интерактивных инструментов ты сможешь узнать о жизни и творчестве этих людей. Для кого это событие: 1. Для тех, кто любит и ценит искусство, стремится узнавать новое. 2. Для тех, кто мало знает об искусстве и хотел бы познакомиться чуть ближе с тремя великими живописцами-абстракционистами. 3. Для тех, для кого поход в бар — это тоже культурное событие. 4. Для тех, кто готов не только смотреть, но и взаимодействовать.