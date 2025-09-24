Современное искусство может шокировать, раздражать или восхищать, но равнодушным оно не оставляет никого. Почему нам так сложно понять современное искусство? Отчасти потому, что многие не представляют как оно случилось. На этои? лекции ты разберёшься с направлениями и художниками, которые совершили мировои? переворот в искусстве и привели арт-мир к невероятным экспериментам и бесконечному поиску новых форм. Разложишь по полочкам все «-измы» прошлого столетия, посмотришь, почему каждый из них был важен, и разберёшься, как эти идеи до сих пор влияют на восприятие. А главное — научишься говорить о современном искусстве уверенно и со знанием дела (и даже спорить о нём, опираясь на факты, а не только на эмоции). Ведущая: Настя Четверикова, культуролог, музыковед, преподаватель истории искусства, автор книги и подкаста «Искусство для пацанчиков. По полочкам». Она умеет объяснять сложные вещи просто и с юмором, превращая искусство в понятный и живой разговор. Лекция будет интересна всем — от новичков до тех, кто давно увлекается искусством и хочет систематизировать знания.