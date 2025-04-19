На мастер-классе под руководством профессионального художника Юрия Аверина участники научатся рисовать стрит-арт, а также создадут своё первое произведение уличного искусства. Стрит-арт — это новое направление современного искусства, популярное во всём мире. Произведения, создаваемые Стрит-арт -художниками,— самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. В программе: — Кодекс чести художника из мира уличного искусства. Отличие вандализма от уличного искусства. Где рисовать, чтобы не портить архитектуру города? Легальные стенки; — История уличного искусства Красноярска: развитие от граффити-вандализма до осознанного искусства для людей; — Особенности работы с аэрозольными красками, техника безопасности; — Демонстрация приемов, отработка навыка; — Создание картины в стиле граффити размером 30*21 см. С 2009 года Юрий Аверин является куратором фестиваля уличного искусства «Крась», лозунг которого звучит как: «Искусство Против Вандализма», является куратором проекта «Культурный портал на Белинского», в рамках которого неприглядный закрашенный переход силами уличных художников превратился в подземную галерею уличного искусства, является куратором «Галереи под открытым небом» на улице Вавилова. Через все свои проекты Юрий транслирует идеи осознанного творчества на разрешенных поверхностях, уважительный подход к городскому пространству, прививает чувство ответственности у начинающих молодых художников. Художник использует экологически чистые и безопасные аэрозольные краски на водной основе. Все материалы предоставляются и входят в стоимость мероприятия. Необходима удобная одежда и обувь. Продолжительность мастер-класса: 1,5 часа. Расписание мероприятий по кнопке «Купить билет».