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Про событие
Искрафест — это место объединения художников разных направлений, место, где рождаются идеи, место для творческого самовыражения. Место, где каждый может прикоснуться к искусству и привнести в украшение нашего города частичку себя, чтобы сделать его еще ярче, уютнее и привлекательнее. Фестиваль для тех, кто хочет реализовать свои творческие идеи и вдохновить остальных. Если ты интересуешься урбанисткой, любишь уличное искусство и, в целом, творчество, то этот фестиваль для тебя. Тебя будет ждать: — Выставка современного искусства — Арт-маркет — Скетч-баттл — Стикер-баттл — Мастер-классы — Авторские диджей-сеты
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