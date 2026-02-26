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Ирландская драмвечеринка
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда
Про событие
Драмвечеринка от Полины Кабалиной, где будут читать произведение Мартина МакДонаха «Калека с острова Инишмаан». Драмвечеринка — это формат зрительской читки, где зрители читают за персонажей здесь и сейчас. А после проходит обсуждение текста. В подарок — бокал вкусного.
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