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  1. Красноярск
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Илья Соболев

Гранд Холл Сибирь
улица Авиаторов, 19

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Илья Соболев, один из самых популярных и оригинальных комиков, актёр и ведущий множества популярных проектов, приглашает вас на свой новый стендап-концерт! В этом концерте Илья объединит невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивную шоу-программу. Темы близки каждому, но с подачей Ильи они раскроются совершенно по-новому — всё будет приправлено разрывной импровизацией, сумасшедшими отыгрышами и уникальным юмором.

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