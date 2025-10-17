Илья Соболев, один из самых популярных и оригинальных комиков, актёр и ведущий множества популярных проектов, приглашает вас на свой новый стендап-концерт! В этом концерте Илья объединит невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивную шоу-программу. Темы близки каждому, но с подачей Ильи они раскроются совершенно по-новому — всё будет приправлено разрывной импровизацией, сумасшедшими отыгрышами и уникальным юмором.