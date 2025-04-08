Выставка Виктора Рогачева, чей авторский стиль художника балансирует на грани реализма и абстракции. Его живопись объединяет современное и традиционное, рациональное и эмоциональное, реалистическое и символическое, урбанистическое и природное. Виктор Иванович Рогачев (род. 1964 г.) — живописец и график, профессор, член Союза художников России, заслуженный художник республики Мордовия, заслуженный художник Российской Федерации. Его произведения находятся в частных коллекциях, музеях, картинных галереях России и за рубежом (Южная Корея, Германия, Италия, КНР). Яркая и содержательная выставка поддержит тех, кто за зиму соскучился по цвету и ищет вдохновения. Что посмотреть: - Пейзажи и сцены сельской жизни. Виктор Рогачев родился и вырос в небольшом мордовском селе; художник изображает родные места даже вдали от дома. Изображенные козы, деревья, крыши — связующие нити с домом и памятью. - Пейзажи с величественными реками и горами Сибири — символ гармонии природы и человеческой жизни. Корабли, берега, табуны — элементы единого узора бытия. - Полотна с очень крупными орнаментальными модулями — результат авторского эксперимента по сближению традиции и авангарда. - Осенние пейзажи и натюрморты, в которых автор использует смелые приемы на грани абстракции: художник, например, обобщая форму, придает огранку кроне деревьев и доводит цвет до фантазийного уровня. - Библейские мотивы в авторской трактовке на стыке графики и живописи. - Живописный травелог в пейзажах со старыми городами, улицами, пляжами, аэропортами, наполненными людьми. Работы объединены темой открытий в жизни, новых границ и впечатлений. Куратор выставки: Майя Смолина — старший научный сотрудник, искусствовед, кандидат философских наук.