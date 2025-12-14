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Фото цвета берлинской лазури

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по печати на ткани в технике цианотипии от художницы Анастасии Безвершук. Что будешь делать? — Организаторы заранее распечатают на плёнке любимое фото из твоего личного архива — Ты полностью погрузишься в процесс альтернативной техники печати — цианотипии: от работы с тканью до проявки (это очень волшебный процесс!) — Готовые красивейшие сине-белые полотна ты будешь расшивать мулине и бисером, а ещё — пить чай, беседовать о тёплом и узнавать, как Настя однажды сделала полотно размером более 50 квадратных метров! В итоге ты унесёшь с собой готовое произведение искусства формата а3, а ещё Настя даст рекомендации, как работу можно будет оформить. Мастер-класс пройдёт в 11:00 и 16:00.

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