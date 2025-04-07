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Фестиваль космического кино «Космонавт — не человек»

проспект Мира, 88

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Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Выставки
Фестивали

Про событие

Фестиваль для тех, кому не безразличны бескрайние просторы космоса. Как лучше всего отметить День космонавтики? Прийти на фестиваль кино об исследовании Вселенной «Космонавт — не человек». С 7 по 13 апреля в центре Красноярска откроется портал в далёкий космос! В честь первого полёта за пределы Земли в Доме кино приготовили для тебя большую межзвёздную программу: В программе: - лекции, посвящённые астрономии и космонавтике - выставки фотографий и значков, внеземные экспонаты из музея геологии Центральной Сибири GEOS - показы лучших отечественных художественных и документальных фильмов, посвящённых космической тематике. - увлекательная программа от интерактивного музея науки «Ньютон Парк», онлайн-наблюдения за звёздами и планетами под патронажем объединения любителей астрономии «КрасАстро» - экскурсия в музей ракетно-космической техники СибГУ помогут воочию увидеть то, о чём все только слышали

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