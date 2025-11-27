Мастер-класс, где ты сможешь почувствовать себя ювелиром и познакомиться с традиционными ювелирными технологиями, существовавшими во времена Древней Руси и дошедшими до сегодняшнего дня — такими, как чеканка и чернь. Даже новичку возможно создать своими руками кольцо с отчеканенной надписью, смысл которой известен только участнику. Это может быть, как слово, так и предложение, символ, число. У преподавателя достаточно чеканов, чтобы дать фантазии разгуляться. В программе немного теории ювелирного дела и несколько видов шрифтов, полировок, символов на выбор. У участников есть возможность научиться плавить металл, отливать слиток, прокатывать его под давлением, паять, шлифовать — и всё это под чутким руководством преподавателя. После завершающей полировки ты заберёшь кольцо домой. Для работы необходимы удобная одежда и обувь. Материалы в стоимость билета не входят и оплачиваются дополнительно за счёт собственных средств (150 рублей за 1 грамм). Полное расписание можно увидеть по кнопке выше. Дополнительную информацию можно уточнить по тел. +7 (967) 603-92-97 (Анастасия)