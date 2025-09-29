Евгений Чебатков
улица Авиаторов, 19
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 4250₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Евгений Чебатков презентует совершенно новую программу «На других берегах»! Евгений Чебатков — это стендап комик из Казахстана проживающий в Москве. Его комедия содержит много лингвистического и нетривиального юмора, в сочетании с яркими историям. Евгений не использует в своих выступлениях нецензурную лексику, а также избегает вульгарных тем. Концерт «На других берегах» посвящён жизненной адаптации и поиску себя в новых реалиях.
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