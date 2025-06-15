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Эмбиент-сет «Сад дышит музыкой»

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Вдохновившись выставкой Дениса Раудсеппа «Сад дышит музыкой», музыкант Suboctane сыграет часовой сет в пространстве Светлых залов. Эмбиент (Ambient) — музыкальный жанр, для которого характерно атмосферное и обволакивающее звучание. Задавая атмосферу и настроение, он может включать в себя элементы различных музыкальных стилей, но основное внимание уделяется звуковым текстурам, ритму и динамике — от спокойных и медитативных композиций до более интенсивных и экспериментальных.

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