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Эмбиент-сет «Сад дышит музыкой»
площадь Мира, 1
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
Вдохновившись выставкой Дениса Раудсеппа «Сад дышит музыкой», музыкант Suboctane сыграет часовой сет в пространстве Светлых залов. Эмбиент (Ambient) — музыкальный жанр, для которого характерно атмосферное и обволакивающее звучание. Задавая атмосферу и настроение, он может включать в себя элементы различных музыкальных стилей, но основное внимание уделяется звуковым текстурам, ритму и динамике — от спокойных и медитативных композиций до более интенсивных и экспериментальных.
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