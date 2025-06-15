Вдохновившись выставкой Дениса Раудсеппа «Сад дышит музыкой», музыкант Suboctane сыграет часовой сет в пространстве Светлых залов. Эмбиент (Ambient) — музыкальный жанр, для которого характерно атмосферное и обволакивающее звучание. Задавая атмосферу и настроение, он может включать в себя элементы различных музыкальных стилей, но основное внимание уделяется звуковым текстурам, ритму и динамике — от спокойных и медитативных композиций до более интенсивных и экспериментальных.