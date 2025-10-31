Декор досточек и подносов
проспект Мира, 94
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от 2200₽ до 3250₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Организаторы приглашают тебя на увлекательный мастер-класс, где ты научишься создавать уникальные декоративные разделочные доски и подносы с использованием эпоксидной смолы. На мастер-классе ты получишь: — Знания о свойствах и безопасности работы с эпоксидной смолой — Техники смешивания и применения цветных пигментов — Практический опыт создания эффектов — Советы по уходу и эксплуатации готовых изделий. После занятия у тебя будет свой авторский аксессуар для кухни или подарок ручной работы.
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