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Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Выставки

Про событие

Первая музейная выставка Михаила Левиуса объединяет работы из персональных проектов, государственных и частных собраний, а также произведения, созданные специально для Красноярска. Художник Левиус создает «гетеротопические ландшафты» — плотные, многослойные урбанистические пейзажи, в которых смешиваются контексты современной культуры (от американской застройки до индустриальных видов Новокузнецка). Зритель занимает позицию стороннего наблюдателя, пытаясь уловить ускользающий смысл среди обилия деталей. Автор комбинирует техники: акрил, маркер, трафареты и аэрозольную краску. Экспозиция объединяет работы разных лет, включая графику с персонажами и специальный проект для музея, отсылающий к монументальному искусству и стрит-арту. Открытие выставки 26 февраля в 19:00, вход бесплатный Режим работы: ВТ-ВС: 12:00 — 20:00

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