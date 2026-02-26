Первая музейная выставка Михаила Левиуса объединяет работы из персональных проектов, государственных и частных собраний, а также произведения, созданные специально для Красноярска. Художник Левиус создает «гетеротопические ландшафты» — плотные, многослойные урбанистические пейзажи, в которых смешиваются контексты современной культуры (от американской застройки до индустриальных видов Новокузнецка). Зритель занимает позицию стороннего наблюдателя, пытаясь уловить ускользающий смысл среди обилия деталей. Автор комбинирует техники: акрил, маркер, трафареты и аэрозольную краску. Экспозиция объединяет работы разных лет, включая графику с персонажами и специальный проект для музея, отсылающий к монументальному искусству и стрит-арту. Открытие выставки 26 февраля в 19:00, вход бесплатный Режим работы: ВТ-ВС: 12:00 — 20:00