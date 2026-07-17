Все привыкли, что «Ёжик в тумане» — это сказки для детей «про дружбу». Но каждый день взрослые люди встречают (да и находят в себе) «обитателей леса» Сергея Козлова: меланхоличного Ёжика-мечтателя, прагматичного и приземленного Медвежонка, неуверенного ни в чём Зайца, трудоголика-Муравья, и даже Белку, которую нужно принимать такой, какая она есть. Тексты про этих персонажей пропитаны тревогой за ближнего, попытками разобраться в «тумане жизни» и надеждой на преодоление Зимы. А читакль создан для тех, кто устал от неопределенности, ищет своих и не хочет успокаиваться. «Читакль» — театральная форма между спектаклем и читкой текста, где актёры играют персонажей, при этом оставаясь собой. Что тебя ждёт: + уютное пространство с домашней атмосферой + двое актеров, раскрывающих тексты Сергея Козлова + честный откровенный диалог + гитара, укулеле и щепотка вокала:) + обсуждение с чаепитием и печеньками + много поддержки