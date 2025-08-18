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Аудиопроменад «Суриков. Затмение»

Под Коммунальным мостом на той стороне дороги, что ближе к реке.

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

«Суриков. Затмение» — аудиопроменад про самый странный день из жизни легендарного сибирского живописца. Аудиоспектакль рассказывает об одной из прогулок Василия Сурикова по Красноярску, а главным голосом проекта стал известный музыкант Сергей Сироткин из группы Sirotkin. В променаде прозвучит музыка группы, а также новая песня — «Ты и я». Гуляя по городу, Суриков вспоминает всю свою жизнь. Это удивительная и реальная история о внутреннем кризисе и его преодолении, о связи современного искусства с традиционным, а также о городе и его жителях — как позапрошлого века, так и нынешнего. Маршрут проходит по знаковым местам в центре Красноярска, связанным с художником — от Коммунального моста до музея-усадьбы Сурикова. Запись через ТГ по кнопке выше. Старт: под Коммунальным мостом на той стороне дороги, что ближе к реке. Финал: кластер «Квадрат»

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