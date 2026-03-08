Завтрак + лекция + фотографии на память = составляющие красивого женского праздника. В лекционной части с Мариной поговоришь о возникновении автопортрета как жанра и вариациях его проявлений в произведениях живописи разных эпох. Увидишь путь от разных образов и ролей до откровенного изображения художниками самих себя такими, какие они есть. А после обсудишь, как на всё это повлияло появление фотографии и какие приёмы она принесла в жанр автопортрета, как он существует в наши дни и где пролегает грань между автопортретом и селфи. Предварит лекцию тёплая беседа и завтрак с красивой сервировкой (свечи, тарелочки, вкусные блюда — то, что так и просится для фотографии). А отвечать за твои красивые портреты будет Наташа Смирнова. Билеты: 2500 руб. — для свидания с собой 4000 руб. — парный