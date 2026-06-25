Арт-свидание, на котором за 2 часа вы создадите эксклюзивную картину в абсолютно любой технике: флюид, текстурная живопись, акрил, масло и любые другие, представленные в студии А чтобы создать атмосферу максимального погружения в искусство и уединения — свечи, чай, десерты уже входят в стоимость свидания. Ежедневно в 12:00, 16:00 и 19:00