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  1. Красноярск
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Арт-медиация «Границы леса»

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

На арт-медиации по выставке «Мистическая граница» посетители смогут прочувствовать собственные границы восприятия с помощью графических работ художника Александра Блосяка: сформировать свое мнение, понять больше о себе через коммуникацию с произведениями. Проведет участников по «мистической границе» экскурсовод Музейного центра «Площадь Мира» Курбакова Юлия. Арт-медиация — формат, позволяющий посетителю выставки лучше уловить смысл произведения. В отличие от экскурсии, где, как правило, происходит односторонний диалог экскурсовода и посетителей-слушателей, арт-медиация подразумевает пространство для свободного обсуждения искусства, где каждый участник имеет возможность поделиться собственным мнением о произведении.

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