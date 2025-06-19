На арт-медиации по выставке «Мистическая граница» посетители смогут прочувствовать собственные границы восприятия с помощью графических работ художника Александра Блосяка: сформировать свое мнение, понять больше о себе через коммуникацию с произведениями. Проведет участников по «мистической границе» экскурсовод Музейного центра «Площадь Мира» Курбакова Юлия. Арт-медиация — формат, позволяющий посетителю выставки лучше уловить смысл произведения. В отличие от экскурсии, где, как правило, происходит односторонний диалог экскурсовода и посетителей-слушателей, арт-медиация подразумевает пространство для свободного обсуждения искусства, где каждый участник имеет возможность поделиться собственным мнением о произведении.