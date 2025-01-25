Арт-мастерская «Пишу, как Суриков»
улица Академгородок, 21
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Экспресс-урок по основам изобразительной грамоты позволит узнать, какие существуют стили и техники в изобразительном искусстве, ведущий доступно объяснит и покажет, как пользоваться акварельными красками. Участники познакомятся с пейзажной живописью Василия Сурикова, много писавшего родную природу, а также научатся правильно подбирать краски, составлять композицию. Каждый сможет создать свой зимний пейзаж. Мастер-класс пройдет под руководством опытного преподавателя Светланы Фанталкиной. Материалы для творчества предоставляются за счет организатора.
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