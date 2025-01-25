ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Арт-мастерская «Пишу, как Суриков»

улица Академгородок, 21

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Экспресс-урок по основам изобразительной грамоты позволит узнать, какие существуют стили и техники в изобразительном искусстве, ведущий доступно объяснит и покажет, как пользоваться акварельными красками. Участники познакомятся с пейзажной живописью Василия Сурикова, много писавшего родную природу, а также научатся правильно подбирать краски, составлять композицию. Каждый сможет создать свой зимний пейзаж. Мастер-класс пройдет под руководством опытного преподавателя Светланы Фанталкиной. Материалы для творчества предоставляются за счет организатора.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста