«Нагота — это искренность тела», — сказал однажды испанский драматург Хасино Бенавенте. О чём же может сообщить нагота в произведениях искусства? Как это вообще — «быть без одежды» — в разные эпохи и периоды? Об этом и не только поговоришь на лекции. Античные скульптуры, святые с обнажёнными торсами, Венеры и одалиски, рисунки Шиле и перформансы Абрамович… Обнажённое тело в искусстве: красота, протест или провокация? На лекции поговоришь: - зачем и как художники веками изображают обнажённое тело - как менялось отношение к наготе от античности до современности; - правда ли, что нагота в искусстве говорит больше о зрителе, чем о художнике - скандальные полотна и как люди воспрнимают их сейчас Почему нагота так задевает? Почему «голый» не равно «нагой» и где проходит эта тонкая грань? Кого в произведениях искусства раздевают больше — мужчин или женщин? И что за этим всем стоит? Да, будет красиво. Нет, неприлично не будет. Лекцию читает Аквамарина Бенгальская, преподаватель изобразительного искусства, арт-директор проекта «Давайте перейдём». Лекция проходит в рамках параллельной программы фестиваля «Нансен».