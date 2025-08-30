Английское чаепитие + читка романа «10 негритят»
Красноярский театр юного зрителя ТЮЗ, улица Академика Вавилова, 25
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1200₽
Возраст 18+
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Про событие
Читка со зрителями романа Агаты Кристина «10 негритят». «Английское чаепитие» погрузит тебя в атмосферу настоящего детектива. Английский чай, форфоровый сервиз, чёрная скатерть и красные салфетки создадут неповторимый колорит и шарм Лондонского читательского клуба. Первые читки пройдут по роману «10 негритят», в дальнейшем материал может меняться.
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