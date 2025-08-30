Читка со зрителями романа Агаты Кристина «10 негритят». «Английское чаепитие» погрузит тебя в атмосферу настоящего детектива. Английский чай, форфоровый сервиз, чёрная скатерть и красные салфетки создадут неповторимый колорит и шарм Лондонского читательского клуба. Первые читки пройдут по роману «10 негритят», в дальнейшем материал может меняться.