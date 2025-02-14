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Андрей Бебуришвили

Гранд Холл Сибирь
улица Авиаторов, 19

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Завершение:

от 2200₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт стендап-комика, резидента «Comedy Club», ведущего юмористических шоу «Прожарка», «Открытый микрофон», финалист проекта «Сomedy Баттл». Новая программа и шутки, которых ты ещё не слышал.

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