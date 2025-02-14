Андрей Бебуришвили
улица Авиаторов, 19
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Завершение:
от 2200₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт стендап-комика, резидента «Comedy Club», ведущего юмористических шоу «Прожарка», «Открытый микрофон», финалист проекта «Сomedy Баттл». Новая программа и шутки, которых ты ещё не слышал.
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