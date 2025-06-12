А что, так можно было?
Городской Дворец Культуры, Свободный просп., 48
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от 1900₽ до 3300₽
Возраст 12+
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Про событие
StandUp Алеси Казанцевой. Алеся Казанцева — классическая провинциалка, которая приехала в Москву и случайно стала автором популярного блога. Неожиданно начала работать в кино. А потом случайно написала книгу. А затем внезапно поехала по всей стране с гастролями. Никто не ожидал такого расклада и прежде всего сама Алеся. А что, так можно было? Нам говорят, что терпение и труд всё перетрут. Что посеешь — то и пожнёшь. Без труда не вытащишь и рыбку Так и есть. Чтобы что-то получить — нужно заработать, но в погоне за успехом и счастьем мы часто путаем усилие с насилием. Готовы биться в стену, хотя открытая дверь рядом.
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