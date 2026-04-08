Первый в крае интерактивный музей для всей семьи, где все экспонаты можно трогать руками. На площади в 520 квадратных метров собрано более 90 экспонатов! Взглянуть на такие науки, как физика, химия, математика, биология можно по-новому. В нашем музее и дети, и взрослые сами могут проводить опыты. К примеру, дотронуться до молнии или создать облако, узнать какой длины кишечник человека или заставить кипеть холодную воду. Экскурсия по пространству занимает полтора часа. Каждую группу любознательных и готовых к играм и открытиям школьников, учителей и родителей сопровождают экскурсоводы, готовые помочь разобраться в любой головоломке. https://centr-nauk.ru/index.php
Карта места...