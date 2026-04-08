В 1879 году на инициативу историка Евгения Фелицына начала свою работу одна из первых музеев Северного Кавказа. В настоящее время фонды и выставочные залы находятся в особняке купцов Богарсуковых, построенном в начале XX века. Здесь посетители могут увидеть ценные экспонаты из отделов палеонтологии, нумизматики, этнографии, а также чернолаковой и краснолаковой древнегреческой керамики и торевтики. Гостей знакомят с археологическими находками и рассказывают об истории становления Екатеринодара. Коллекция музея также включает в себя ювелирные изделия и собрание оружия от каменного века до лучших образцов XXI века. Режим работы: Понедельник: выходной Вторник с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) Среда с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) Четверг с 11:00 до 21:00 (касса до 20:30) Пятница: с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) Суббота с 11:00 до 21:00 (касса до 20:30) Воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) https://felicina.ru/
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