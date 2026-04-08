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Литературный музей Кубани

Краснодар, Постовая улица, 39/1

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Литературный музей Кубани размещен в здании исторического памятника первой четверти XIX века – доме атамана Черноморского казачьего войска Якова Кухаренко. Этот музей охватывает историю литературной жизни Кубани с XVIII века до наших дней. В его экспозиции представлены уникальные рукописи, редкие старопечатные книги, коллекции кубанских изданий до революции, и исследования региональной истории и этнографии, а также произведения краснодарских писателей разных эпох. Отдельное внимание уделено части библиотеки, спасенной с затонувшего во время Керченско-Эльтигенской операции торпедного катера в ноябре 1943 года. Режим работы: Понедельник – выходной, Вторник с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) Среда с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) Четверг с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30) Пятница с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30) Суббота с 10:00 до 19:00 (касса до 18:30) Воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса до 17:30).
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