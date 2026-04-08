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Краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Краснодар, Красная улица, 13

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Один из лучших региональных музеев России. Образованный в 1904 году, музей является самым старейшим на Северном Кавказе, а его коллекция является одной из лучших на юге России. Фонд музея насчитывает более 13 000 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Коллекция русского искусства представлена от основных школ иконописи: новгородской, московской, северной до наиболее смелых творческих исканий 20-30-х годов ХХ века, объединенных общим названием «авангард». График работы: Пн - выходной Вт-Вс - с 10 до 18 https://kovalenkomuseum.ru/
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