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Звучим по-русски

Ст. Брюховецкая, ул. Красная, д. 205

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600₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Группа «Народный Драйв» — уникальное явление в современной музыке. Сочетание народных инструментов (балалайка) с современными аранжировками и мощным вокалом создает яркие интерпретации известных хитов. Коллектив ломает стереотипы о народной музыке как о чём-то устаревшем. Профессиональные музыканты группы экспериментируют с жанрами, создавая уникальный звук, привлекающий как любителей фолка, так и поклонников современных направлений. Их миссия — популяризация народной музыки через современные обработки. Выступления на мероприятиях разного уровня помогают расширить аудиторию и показать, что народная музыка может быть актуальной и захватывающей. «Народный Драйв» — это уникальный проект, который вдохновляет и объединяет людей разных поколений. Энергия и страсть к музыке делают коллектив одним из самых интересных явлений на современной сцене.

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