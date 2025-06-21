ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Звёзды: голос любви

Дирижёр, улица Гоголя, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Стихи, музыка и космос! Погрузись в атмосферу космического волшебства и мудрости через авторскую поэзию Светы Че и песни Сергея Полякова. Это не просто творческий вечер. Это сложносочиненная музыкально-поэтическая симфония, ведущая души к свету, радости и любви. Ты непременно уйдёшь с полуторачасового концерта с ощущением гармонии внутри и улыбкой на лице. Ведь звёзды говорят нам о любви. К миру, к людям, к себе. До встречи!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста