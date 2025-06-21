Стихи, музыка и космос! Погрузись в атмосферу космического волшебства и мудрости через авторскую поэзию Светы Че и песни Сергея Полякова. Это не просто творческий вечер. Это сложносочиненная музыкально-поэтическая симфония, ведущая души к свету, радости и любви. Ты непременно уйдёшь с полуторачасового концерта с ощущением гармонии внутри и улыбкой на лице. Ведь звёзды говорят нам о любви. К миру, к людям, к себе. До встречи!