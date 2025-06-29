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ЗоХа известна своим уникальным вокалом и атмосферными песнями, что делает ее произведения глубокими и со смыслом, подталкивающими к размышлениям о жизни и выборах. На концерте у зрителей будет возможность услышать новые песни из еще неизданного альбома, который сочетает в себе эстетику Токийского фэшна и мрачный альтернативный стиль.
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