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ЗоХа

Морс, Красноармейская улица, 68

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

ЗоХа известна своим уникальным вокалом и атмосферными песнями, что делает ее произведения глубокими и со смыслом, подталкивающими к размышлениям о жизни и выборах. На концерте у зрителей будет возможность услышать новые песни из еще неизданного альбома, который сочетает в себе эстетику Токийского фэшна и мрачный альтернативный стиль.

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