ЗоХа известна своим уникальным вокалом и атмосферными песнями, что делает ее произведения глубокими и со смыслом, подталкивающими к размышлениям о жизни и выборах. На концерте у зрителей будет возможность услышать новые песни из еще неизданного альбома, который сочетает в себе эстетику Токийского фэшна и мрачный альтернативный стиль.