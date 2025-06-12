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Концерты
Про событие
В этот теплый вечер ты сможешь насладиться великолепной атмосферой под открытым небом, где музыка и природа создадут идеальный фон для твоего отдыха. На терассе будут выступать талантливые исполнители, которые порадуют тебя живыми выступлениями, сочетая различные жанры и стили. Не упусти шанс погрузиться в мир эмоций и мелодий в окружении ухоженной природы и летнего романтического настроения.
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